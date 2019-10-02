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بعد تسمم 20 مواطنا.. ختم ملحمة بالشمع الأحمر

2
OCTOBER
2019
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أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع قرارا ختم بموجبه مخفر كفرمشكي في قوى الامن الداخلي بالشمع الأحمر، "ملحمة علوش" التي يشغلها السوري تحسين ع. عند مثلث كفرمشكي - حاصبيا في قضاء راشيا، بعد دخول حوالى 20 مواطنا، من بينهم عناصر من الجيش بحالات تسمم الى مستشفى راشيا الحكومي نتيجة تناولهم لحوما من تلك الملحمة.
 
وكان رئيس طبابة قضاء راشيا الدكتور سامر حرب قد أرسل على الفور فريقا من الطبابة للكشف على الملحمة بعد متابعة وضع المصابين بالتسمم في مستشفى راشيا، وتم ابلاغ قائمقام راشيا نبيل المصري وقوى الامن الداخلي التي فتحت على الفور تحقيقا بالموضوع، في وقت توجه فيه فريق طبابة القضاء لاخذ عينات من اللحمة ليجد الملحمة خالية من اللحوم، الامر الذي استدعى اخذ تلك العينات صباح أمس، وتم ارسالها الى المختبر المركزي في بيروت .
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