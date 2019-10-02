مؤتمر التوعية على دور المواطن في محاربة الفساد اليوم الاربعاء ابتداء من الساعة ١٠ صباحا في جامعة الشرق الاوسط - السبتية

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تتشرف "جامعة الشرق الأوسط" و"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" بدعوتكم الى تغطية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حول: "توعية المواطن حول دوره في محاربة الفساد"



تتكلم في جلسة الافتتاح معالي الوزيرة د. ماي شدياق، ويليها النائب السابق الاستاذ غسان مخيبر.



وفي الجلسة الثانية، تُقدّم وزيرة الطاقة ندى بستاني آخر المستجدات بخصوص خطة الكهرباء ويتكلم الوزير فادي جريصاتي حول رؤيته لحل أزمة النفايات.



المكان: مسرح جامعة الشرق الأوسط - السبتية وذلك عند الساعة ١٠ من صباح يوم الاربعاء ٢ تشرين الاول. تستمر فعاليات المؤتمر الى قبل ظهر يوم الخميس ٣ تشرين ٢٠١٩ حيث يتكلم النائب نديم الجميل حول قانون التعاملات الالكترونية. يشارك في الجلسات عدد من الخبراء والاكاديميين. الدعوة مفتوحة.