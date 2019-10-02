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رئيس الجمهورية يتابع كل الشؤون الاقتصادية والمالية

2
OCTOBER
2019
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بعد استقبال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ثم رئيس اتحاد المصارف اللبنانية الدكتور سليم صفير ثم المبعوث البريطاني للشؤون الاقتصادية السابق والتركيز على ان لبنان سيستعيد نموه واقتصاده تقرر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية عند الساعة 11:30 غداً الخميس وذلك لدرس 38 بنداً هاماً على جدول مجلس الوزراء كما يريد رئيس الجمهورية المساهمة في تحريك السلطة التنفيذية للموافقة على هذه البنود، كما ان رئيس الجمهورية تابع باتصالات هاتفية مع وزراء ومسؤولين وهيئات مالية ومؤسسات ومصالح أعمالهم وأعطى توجيهاته بتحريك العمل بجدية ومسؤولية وضرب أي فساد حاصل واحالة ذلك الى النيابة العامة المالية والتحقيق فيها فوراً.

الديار
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