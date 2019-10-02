عناوين الصجف ليوم الأربعاء 2 تشرين الأول 2019

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الأخبار: السعوديّة تريد رحيل الحريري... وعون: الحكومة غائبة عن الوعي

البناء: تنقُّل حركة الشارع بين بيروت والقاهرة وصولاً إلى بغداد يطرح أسئلة حول وجود رابط؟

هدوء نسبي في الأسواق بعد تدابير المصرف المركزي... بانتظار خطوات أشدّ ثباتاً

الحريري يغمز من منشور النيويورك تايمز : الحملات لن تثنيني عن مواقفي







اللواء: «الأسود» ينسف التقارب بين الحريري وعون.. ويهدِّد التسوية!

مصرف لبنان يدعم شراء القمح والبنزين والدواء.. و«موديز» تُمهِل الحكومة ثلاثة أشهر



الديار: تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفرجت السوق والدولار موجود

الحاكم يضحي من احتياط مصرف لبنان بـ 4،5 مليار دولار لإطلاق عجلة الاقتصاد

الرئيس عون يشرف شخصياً على متابعة كل خطوة واللقاء الديمقراطي بدأ المعارضة



الجمهورية: تشنج بين "المستقبل" و"التيار الحر"



النهار: الحكومة تُسابق الوقت و"جلسة إصلاحية" غداً وزير الصناعة يعلن عن 3850 فرصة عمل

the daily star: Unfazed by smear tactics, Hariri firm on reforms



l'orient le jour: La crise Hariri-Bassil s’aggrave