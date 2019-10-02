أسرار الصجف ليوم الأربعاء 2 تشرين الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

أبدت مصادر دبلوماسية ان يكون لبنان دخل مرحلة من السيولة السياسية والشعبية التي تجعله في منطقة وسط بين الفوضى والتماسك ضمن خطة ليكون وضعه مناسباً مع وضع المنطقة في مراحل تبدو مرشحة لإعادة رسم التوازنات والسياسات، بعدما بلغت الحروب مداها، وبعدما كان لبنان مشاركاً على ضفافها بأشكال مختلفة، وتوقعت ان يتعرّض موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لضغوط شديدة واختبارات القدرة على الاحتفاظ بعناصر قوة كافية لمراحل التسويات التي ستقرّر الأحجام والأدوار…



كواليس

توقعت مصادر خليجية أن يتعرّض الحراك الجنوبي اليمني لضغوط تتصل بمستقبل حجمه ودوره في مفاوضات الحلّ السياسي بينما تتعرّض حكومة منصور هادي لعمليات فكّ وتركيب لتأهيلها بما يتناسب مع حجمها الجديد في هذه المفاوضات، بصورة تجعل الحراك الجنوبي تحت راية إماراتية وحكومة هادي تحت راية سعودية وربما يدخلان كطرفين متقابلين مع أنصار الله في جولات التفاوض…



اللواء: أسرار

همس

ترددت معلومات أن التوترات الأخيرة لم تؤثر على علاقة «حليفين» على الرغم من تبدلات أمزجة الجمهور.



غمز

ينوي مرجع قضاء «فترة راحة» قصيرة في الخارج قبل هبوب العواصف التشرينية.



لغز

يواجه قطب سياسي مع شخصيات صديقة «ازمة علاقة» على خلفية تحالفات مستجدة وأداء موضع تساؤل!

الجمهورية: أسرار



مرجع أمني: التحرّكات "عفوية وبلا رأس مدبِّر"

وصف مرجع أمني التحرّكات التي شهدتها بعض المناطق بالعفوية وبلا رأس مدبِّر.

عتب كبير على مرجع سياسي وحزبي

أبدى مرجع إقتصادي عتباً كبيراً على مرجع سياسي وحزبي بسبب مواقف يمكن أن تُعطل كثيراً من المبادرات الدولية.

سلام عابر مع رئيس دولة مؤثرة

سجّل نواب ووزراء في حزب فاعل عتباً على مرجع بارز حيث اكتفى بسلام عابر مع رئيس دولة مؤثرة في المنطقة من دون أن يؤمِّن له فريقه المرافق موعداً رسمياً.