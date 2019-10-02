إطارات مشتعلة... ولا متظاهرين!

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للمرّة الثالثة على التوالي، وخلال أسبوع، يقوم «مجهولون» بقطع طريق دولية رئيسية في وقت الذروة بالإطارات المشتعلة، والفرار من المكان ومن دون التظاهر أو الاعتصام، ما يتسبب بزحمة سير خانقة. حصل ذلك أمس على طريق الجنوب في منطقة خلدة مقابل بن معتوق. فبعد غروب يوم أمس، قام مجهولان، على متن سيارة من نوع «رابيد» بيضاء اللون برمي أربعة إطارات في وسط الطريق العام على أوتوستراد خلدة وأشعلاها، ثم لاذا بالفرار.

وكذلك الأمر، يوم الأحد الماضي، قام مجهولون على متن شاحنة بيك أب في منطقة طبرجا، على فعل الأمر عينه، ما تسبب بحالة إرباك على طريق بيروت ــــ الشمال. أما ليل الخميس الماضي، وبعد تطوّر أزمة المحروقات وطوابير السيارات التي اصطفت أمام محطات الوقود، قام مجهولان أيضاً بقطع طريق بيروت ــــ البقاع أو خط الشام، عند مستديرة عاليه. وعملت الأجهزة الأمنية ليل أمس على التحقّق من كاميرات المراقبة في منطقة خلدة، ومحاولة معرفة لوحة السيارة والوجهة التي فرت إليه