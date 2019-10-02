سليماني شارك بحرب تموز من لبنان... اليكم تفاصيل دخوله وهذا ما قاله عن السيد نصرالله!

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بث التلفزيون الإيراني الرسمي مقابلة حصرية مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، خصصها لدوره في لبنان خلال النزاع بين اسرائيل وحزب الله عام 2006 .

وقُدمت المقابلة على أنها الأولى للجنرال سليماني المكلف العمليات الخارجية خصوصا في سوريا والعراق، لحساب الحرس الثوري الإيراني.

وخلال المقابلة التي استمرت 90 دقيقة وبثتها القناة الأولى للتلفزيون الايراني الرسمي، شرح الجنرال سليماني كيف انتقل الى لبنان للوقوف الى جانب حزب الله طيلة هذه الحرب التي استمرت 34 يوما.

ولفت الجنرال الى أنه دخل لبنان مطلع الحرب من سوريا برفقة المسؤول العسكري الكبير في حزب الله عماد مغنية (قتل عام 2008) الذي يعتبره الحزب مهندس "الانتصار" على اسرائيل.

وتطرق الى الحادث الذي أطلق شرارة الحرب وتمثل بقيام مجموعة من حزب الله في الثاني عشر من تموز بـ"الدخول الى فلسطين المحتلة (اسرائيل) ومهاجمة مدرعة صهيونية وأسر جنديين جريحين".

وأوضح سليماني أنه بعد أسبوع من وصوله الى لبنان غادر الى ايران ليطلع المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي على تطورات الوضع في لبنان، ليعود في اليوم نفسه ناقلا رسالة من المرشد الى أمين عام حزب الله حسن نصرالله. واوضح أنه بقي في لبنان حتى نهاية الحرب.

وخلال المقابلة لم يشر سليماني الى وجود ايرانيين آخرين، واكتفى برواية تجربته الشخصية خصوصا عبر اتصاله المتواصل بمغنية ونصرالله.

وروى أنه أمام تصاعد وتيرة القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، قام شخصيا مع مغنية بإجلاء نصرالله من "غرفة العمليات" التي كان فيها.

وأوضح أنه قام مع مغنية خلال تلك الليلة بنقل نصرالله من مكان الى آخر لتجنب القصف، قبل العودة الى مقر قيادتهما.

ويأتي بث هذه المقابلة التي أجراها مكتب آية الله خامنئي بعد أيام على قيام هذا المكتب نفسه بنشر صورة لنصرالله الى جانب خامنئي وسليماني، ما دفع الى التكهن بأن الثلاثة قد يكونون التقوا قبل فترة قصيرة في طهران.