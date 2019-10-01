المكتب التربوي في التيار يعقد اجتماعه الدوري الموسّع...وجملة مقررات

عقد المكتب التربوي في التيار الوطني الحر اجتماعاً موسعاً في سنتر "طيار" في سن الفيل، وتباحث المجتمعون في الشؤون التربوية كافة، وصدرت عنه المقررات التالية:
١-في الجامعة اللبنانية:
أ- تعيين عمداء أصيلين لكافة كليات الجامعة، لوضع المسار الجامعي على السكة الإدارية الصحيحة.
ب- شدد المجتمعون على وجوب اعتماد الميثاقية والتوازن الطائفي في ملف التفرّغ.
ج- المطالبة بتثبيت المدربين في الجامعة ضمن آلية تحترم الميثاقية والتوازن الطائفي، وبما يحلّ مشكلة مزمنة عمرها أكثر من ٢٥ سنة، وبما يوصل نهايةً إلى إقفال باب التنفيعات التعاقدية لمصالح خاصة.
د- التوزيع العادل للميزانية بين الفروع كافة دون استنسابية.
ه- تسجيل خلل كبير في الانتخابات الأخيرة لممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة (٤ مسيحيون و ١٢ مسلمون)، والعمل على تطبيق المداورة في الفروع كما كان يحصل في السابق.
٢- في الجامعات الخاصة:
- إقرار المراسيم التطبيقية للجامعات الخاصة، ومراقبة حسن تطبيق هذه المراسيم.
٣- في التعليم المهني:
- الإهتمام بتطوير المناهج في التعليم المهني، بعد إهمال مستدام طال أمده.
٤- في التعليم الأساسي:
- تحويل مساهمات الدولة لصناديق المدارس الرسمية ولجان الأهل فيها.
٥- في التعليم الخاص:
- تطبيق القانون ٤٦ بكامل مندرجاته في المدارس الخاصة كافة وفي صندوق التعويضات.
٦- المطالبة بإنجاز كافة التعيينات التربوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية بالأصالة في القطاع التربوي.