المكتب التربوي في التيار يعقد اجتماعه الدوري الموسّع...وجملة مقررات

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عقد المكتب التربوي في التيار الوطني الحر اجتماعاً موسعاً في سنتر "طيار" في سن الفيل، وتباحث المجتمعون في الشؤون التربوية كافة، وصدرت عنه المقررات التالية:

١-في الجامعة اللبنانية:

أ- تعيين عمداء أصيلين لكافة كليات الجامعة، لوضع المسار الجامعي على السكة الإدارية الصحيحة.

ب- شدد المجتمعون على وجوب اعتماد الميثاقية والتوازن الطائفي في ملف التفرّغ.

ج- المطالبة بتثبيت المدربين في الجامعة ضمن آلية تحترم الميثاقية والتوازن الطائفي، وبما يحلّ مشكلة مزمنة عمرها أكثر من ٢٥ سنة، وبما يوصل نهايةً إلى إقفال باب التنفيعات التعاقدية لمصالح خاصة.

د- التوزيع العادل للميزانية بين الفروع كافة دون استنسابية.

ه- تسجيل خلل كبير في الانتخابات الأخيرة لممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة (٤ مسيحيون و ١٢ مسلمون)، والعمل على تطبيق المداورة في الفروع كما كان يحصل في السابق.



٢- في الجامعات الخاصة:

- إقرار المراسيم التطبيقية للجامعات الخاصة، ومراقبة حسن تطبيق هذه المراسيم.

٣- في التعليم المهني:

- الإهتمام بتطوير المناهج في التعليم المهني، بعد إهمال مستدام طال أمده.

٤- في التعليم الأساسي:

- تحويل مساهمات الدولة لصناديق المدارس الرسمية ولجان الأهل فيها.

٥- في التعليم الخاص:

- تطبيق القانون ٤٦ بكامل مندرجاته في المدارس الخاصة كافة وفي صندوق التعويضات.

٦- المطالبة بإنجاز كافة التعيينات التربوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية بالأصالة في القطاع التربوي.