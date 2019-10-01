تجمّع مالكي المولدات الكهربائية امام وزارة الطاقة... رفض للتسعيرة والضريبة التي اقرت في الموازنة

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انطلاقا من ان قطاع مولدات الكهرباء الخاصة لا يدفع شيئاً للدولة اتى اقتراح النائب ياسين جابر من خارج الموازنة بفرض ضريبة على اصحاب المولدات بمقدار 50 الف ليرة عن كل kva سنويا. موضوع اثار حفيظة اصحاب المولدات فتداعوا الى وزارة الطاقة لايصال صوتهم.



مستشار وزيرة الطاقة والمياه التقى ممثلين عن اصحاب المولدات من المناطة كافة



تأكيد من وزارة الطاقة ان التسعيرة وضعت بعد مسار طويل من التفاوض



اما عن الضريبة المستجدة فسألنا



لا كهرباء من دون تعرفة عادلة هو لسان حال اصحاب المولدات لانها وبرأيهم لا تحتسب الصيانة وكلفة التشغيل والمازوت