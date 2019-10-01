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النائب إدكار طرابلسي: لا لبثّ الشائعات المغرضة والتحريض ضد رئيس البلاد

1
OCTOBER
2019
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ندّد النائب ادكار طرابلسي بسوء استخدام حرية التعبير لبث الشائعات المغرضة والتحريض ضدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مثنياً في الوقت عينه على تحرّك رئيس الجمهورية ولا سيما لجهة تعزيز الاستقرار النقدي وحماية مصالح الناس وقيادة البلاد لإخراجها من الدرك الذي أوصلته اليه السياسات الاقتصادية والمالية السيئة طوال ثلاثين سنة.
 
على صعيد آخر، ناشد النائب طرابلسي وزارة الصحة العامة والقوى العسكرية والأمنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع حد للتأخير الكبير في تسديد ما يتوجب عليها للمستشفيات الخاصة والتي   في بعض الحالات تعود للعام 2018.
 
وكان النائب طرابلسي القى كلمة في افتتاح محمية حرش بيروت أكد فيها أننا "نحتفل بمحمية حرش بيروت التي نحمي بها قلب بيروت ورئتها وماضيها ومستقبلها".
 
وتم افتتاح المحمية بدعم نادي روتاري بيروت ووزير البيئة فادي جريصاتي ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وبحضور كل من ممثلة الرئيس سعد الحريري النائبة رولا طبش وصاحب اقتراح قانون تحويل الحرش الى محمية النائب فؤاد مخزومي، وألقيت كلمات في المناسبة بحضور اعضاء من نادي الروتاري ومن المجلس البلدي لمدينة بيروت.
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