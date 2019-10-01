جريصاتي: كيس النيلون سيصبح بـ100 ليرة اعتبارا من 15 ت1

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أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي أن "كيس النيلون سيصبح بـ100 ليرة اعتبارا من 15 ت1"، مشيرا الى أن "نحن وأنتم ندفع كلفة المطامر، ولبنان لديه أكثر من 280 ألف طن من البلاستيك، وأعلى نسبة استهلاك لأكياس البلاستيك مقابل أعداد المواطنين وهذا أمر معيب".



ولفت جريصاتي خلال إطلاق حملة الحد من إستخدام أكياس النايلون الى أن "ما نقدمه هو بديل لأكياس البلاستيك التي تستخدم لمرة واحدة ويتم رميها بكيس يستخدم مرات عدة"،وقال: "كل ما نطلبه استخدام الكيس البديل، هذه ليست ضريبة، فالكيس يمكن أن نجلبه معنا وسيكون هناك حملات لتقديم الأكياس من دون مقابل".



ورأى أن "الموضوع بحاجة الى إرادة وتغيير عادات، مضيفا أنها بداية الطريق، والطريق مع حرب البلاستيك طويلة وكبيرة وسنواجهها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ومع الشعب اللبناني ومع كل من يغار على بيئته".