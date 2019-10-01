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خاص - مصدر صيرفي: الدولار انهار من 1625 ال 1530 بعد اجتماع الاثنين

1
OCTOBER
2019
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أكد مصدر صيرفي خاص لموقع tayyar.org أنه وبعد عودة الرئيس عون من نيويورك واجتماعه بالجهات المالية المعنية لا سيما لقائه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس تراجع سعر صرف الدولار الى ما يقارب الـ 1530 ليرة اليوم بعد أن وصل الى ما يقارب الـ1625 ليرة وما فوق في الايام القليلة الماضية.

واعتبر المصدر أن هذا التراجع يؤكد أن اللعبة سياسية مئة بالمئة سيما أن الدولار كان مؤمن في مصرف لبنان.

واستنكر المصدر لموقع tayyar.org لوم الصيارفة في ما خص الزيادة في سعر صرف الدولار مؤكداً أن هلع الناس غير المبرر أدى الى زيادة حركة الصرف التي تم استغلالها والمتاجرة بها.

ما يحصل اليوم عبارة عن أزمة سياسية مضخمة وسلسلة شائعات تم نشرها بغية استغلال غياب الرئيس ونشر حالة من اللا استقرار لدى المواطنين.

يذكر أن تحقيقات جدية قد بدأت لملاحقة المتورطين باشاعة هذه الاجواء السلبية سيما بعد صدور تعميم مصرف لبنان اليوم الذي يقضي بتنظيم تأمين الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من مصرف لبنان.

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