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توقيف مروّج مخدرات في برمانا مع أحد زبائنه!

1
OCTOBER
2019
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أعلنت "المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة"، أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في مجال مكافحة عمليات ترويج وتعاطي المخدرات لدرء خطر هذه الآفة عن المجتمع اللبناني".


وتابعت، في بيانٍ لها أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أحد المروجين الذين ينشطون في ترويج هذه المادة لعدد كبير من الزبائن في منطقة برمانا ومحيطها، ويدعى: ع. ش. (مواليد عام 1970، لبناني)، وبتاريخ 24/9/2019، وبعد عمليات الرصد والمراقبة تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه إضافةً الى توقيف أحد زبائنه في المنطقة، ويدعى: ن. م. (مواليد عام 1997، لبناني)".


وأشارت "المديرية"، إلى أنه "بتفتيش منزل الأول جرى ضبط كمية من مادة الكوكايين مقسّمة على النحو التالي: /33/ غ. باز، /392/ غ. بودرة، /429/ غ. حجر، /381/ غ. من مادة حشيشة الكيف، ميزان حساس عدد/3/، /16/ هاتف خلوي، إضافةً إلى ضبط مسدس حربي وكمية كبيرة من الذخيرة، وكمية من أكياس النايلون وأوراق تستخدم في توضيب المخدرات".


ووفق "البيان"، و"بالتحقيق معهما، اعترف (ع. ش.) بترويج المخدرات إلى عددٍ كبير من الزبائن، كما اعترف (ن. م.) بتعاطيها، والاستحصال عليها من الأول، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة القضاء المختص".

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