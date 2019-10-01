عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2019

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البناء: سورية والعراق يُسقطان الخط الأحمر بفتح «البوكمال»... واللجنة الدستورية في 30 تشرين 1

الوضع المالي الهشّ في لبنان بين غضب الشارع وقلق العارفين والمعالجات السطحيّة

محاولات لابتزاز عون بخياراته... وحردان لحال طوارئ اقتصادية و الورقة القوميّة

الأخبار: السعودية ليكس

الديار: تفاهم كامل بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان حول دور المصرف المركزي

اجراءات «للمركزي» تريح الاسواق اليوم... ولا تهاون مع مطلقي «الشائعات»

الرئيس يربح «استراتيجيا» في المنطقة ولن يقبل «الهزيمة» في بيروت...





اللواء: هدوء في أسواق القَطْع.. وبعبدا تلوِّح بالملاحقة

حزب الله يسأل سلامة: كيف تأمنت الدولارات... وغضب متنقِّل على أوتوستراد الجنوب وطريق المطار والحمراء

النهار: سلامة يطلق احتواء الأزمة وبعبدا للملاحقات



الجمهورية: الناس خائفة والسلطة مسترخية

the daily star: Officials act to allay financial concerns



l'orient le jour: Baabda dénonce une campagne orchestrée