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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2019

1
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أكدت مصادر أمنية واكبت عن كثب التحركات الإحتجاجية الأخيرة أنّ القوى الرئيسية كانت غائبة عنها بشكل فعلي، وانّ مشاركة بعض المناصرين لبعض الأطراف بأعداد محدودة طبيعي بما تستقطبه التظاهرات من غاضبين أو من فوضويين ليسوا ضمن كتل منظمة مرصوصة تحرّكها القرارات الحزبية، وكان غيابها أكيداً وواضحاً، وقالت إنّ كلّ السيناريوات التي رواها البعض خلاف ذلك هوليودية ومتخيّلة أو مدسوسة لأغراض.

 

كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ قضية الفريق عبد الوهاب الساعدي التي شكلت مادة شعبية وسياسية وإعلامية مشتعلة في اليومين الماضيين تمّت تسويتها بحيث يلتزم الساعدي بقرار رئيس الحكومة ويتقاعد بعدها لينصرف للعمل السياسي استعداداً لتشكيل لائحة انتخابية في الانتخابات النيابية القادمة، ورأت المصادر أنّ جهات إقليمية ساعدت في التوصل للمخرج ووعدت الساعدي بمنصب سياسي أمني يبقيه في المشهد العام للعراق…

 

 


اللواء: أسرار

همس
تساءلت أوساط قريبة من جهة فاعلة عن السبب الذي دفع وزير سيادي للتلاعب بالتصريحات والمواقف، في جولاته الخارجية؟


غمز
يشهد شارع فريقين مسيحيين توتراً، مرشّح للإزدياد يوماً بعد يوم.


لغز
تضاربت تقارير المعنيين، من أجهزة ودبلوماسيين أجانب في التعرُّف على النشطاء البارزين في التحركات الشعبية.

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