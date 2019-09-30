الاعلامية رميال نعمة تكشف المفاجئة عن "احمد عفارة": كان يأتي سكرانا كلما اتى طلبا للمساعدة

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كشفت الاعلامية ومقدمة البرامج رميال نعمة عن الحاج احمد عفارة اللذي تعاطف مع حالته اللبنانين اجمعين: "مش تكبر ولا تجبر بس للامانة لا اعلم اذا كان هذا الرجل يحتاج للمساعدة المادية فعلا ما انا متأكدة منه انه يحتاج للمساعدة النفسية والعلاج من الكحول

اعرفه شخصيا ويعرفه كل من عمل معي في اذاعة الشرق منذ سنوات خمس هو احمد عفارة مستمع مواطب على الاتصال بالاذاعة وبكل البرامج على مدار الساعة شخصيا كان يزورني في الاذاعة طوال شهور ولم اكن اقصر معه ماديا تعاطفا مع حاله وسنه ووصفة الادوية الطويلة التي كان يحملها معه مرة كان يقول لي انه كان سائقا لدى ال الحريري ومرة ان اهله وزوجته تركته لاسباب عديدة الى ان تواصلت شخصيا مع مكتب الرئيس الحريري رحمه الله ومع الحاج فاكهاني تحديدا الذي اكد لي عدم صحة اقوال هذا الرجل ومساعدتهم له تكرارا ولكن

وكنت الحظ انه كان يأتي سكرانا كلما انى طلبا للمساعدة حتى اكد لي الحاج عدنان فاكهاني هذا الامر وعدم صحة كل مزاعمه اقولها تعميما للفائدة ذلك ان اشخاصا كثر باتوا ينتحلون صفة الفقر والعوز ويتقنون استدرار العطف على الشاشات وقد سبق للزميلة مريم البسام ان وقعت في فخه -اسألوها

الرجاء التحقق من الموضوع ،،،قبل بيانات الاستنكار والاستعطاف

مؤسف حال البلد ،،،ومؤسف وجود مهرجين وممثلين ايضا

ثمة من يستحق اكثر برأيي فلا تضيعوا الوقت والوحهة (فقط لاصحاب القلوب الضعيفة)"