لقاء هيئة كولكو - وندسور كندا مع الوزير جبران باسيل

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خلال زيارته للجالية اللبنانية في مدينة وندسور –كندا ، استضافت هيئة كولكو-وندسور في التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبنانية المهندس جبران باسيل في صالة نادي: (فوغولار فورلين ).

‎حضر اللقاء الى جانب هيئة وندسور المنسق العام المهندس جيهاد داوود ، منسق أوتاوا السيد مارون عون ، السيد أنطوني جلبوط ممثلا هيئة تورنتو وممثل المجلس الوطني السيد فادي حداد .

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افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم ألقى منسق وندسور السيد فواز بادور كلمة ، رحب فيها بالوزير باسيل والوفد المرافق له وأشاد باللفتة الكريمة والاستثنائية التي خص بها الوزير باسيل الجالية اللبنانية في وندسور ومدى أهميتها للجالية.



‎بعدها هنأ السيدة دومينيك الدويهي سابا لتوليها منسقية وندسور للمرحلة المقبلة وتمنى لها النجاح بمهمتها ، ثم أردف أن كولكو كندا بهيئتها الجديدة ستعمل أيضاً بيد واحدة لتطوير وتجهيز نفسها للمرحلة المقبلة واستحقاقاتها.



‎وشكر منسق هيئة الانتشار الدكتور مارك زبال وفريق عمله على جهوده و مهنيته في تفعيل وتنظيم الانتشار.



‎كما للسيدة عبير شمعون وفريق عملها (لجان الانتخابات)2022 الذي انطلق أيضاً شكر خاص، و ختم بأن المسؤولية كبيرة لكن التصميم على النجاح والفوز أكبر.



‎وكان للمنسق العام لكولكو كندا المهندس جيهاد داوود كلمة ترحيب بمعالي الوزير باسيل واعداً أياه بأن تكون كولكو كندا أيقونة نموذجية و مثالية ببلاد الانتشار.



‎بعدها كان الكلام لسيد الكلام الوزير جبران باسيل الذي قال : أنا سعيد لان هيئة وندسور تنمو وتكبر ، وأنا أسعد لأن سيدة تتولى ادارة هيئة وندسور وأرجو من كل السيدات الانخراط في الشأن العام أكثر ، أمامنا تحديات كبيرة علينا العمل عليها منذ اليوم , وأهمها الانتخابات النيابية المقبلة والتي سيكون لكم فيها نائب في البرلمان اللبناني يكون منكم ويمثلكم فاعملوا منذ اليوم لإيصاله وقد رسمت لكم الطريق الصحيح لايصاله.

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في الختام قدمت هيئة وندسور درعاً تذكارياً للوزير باسيل تقديراً لجهوده.