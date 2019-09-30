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لقاء هيئة كولكو - وندسور كندا مع الوزير جبران باسيل

30
SEPTEMBER
2019
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خلال زيارته للجالية اللبنانية في مدينة وندسور –كندا ، استضافت هيئة كولكو-وندسور في التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبنانية المهندس جبران باسيل في صالة نادي: (فوغولار فورلين ).

‎حضر اللقاء الى جانب هيئة وندسور المنسق العام المهندس جيهاد داوود ، منسق أوتاوا السيد مارون عون ، السيد أنطوني جلبوط ممثلا هيئة تورنتو وممثل المجلس الوطني السيد فادي حداد .


افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم ألقى منسق وندسور السيد فواز بادور كلمة ، رحب فيها بالوزير باسيل والوفد المرافق له وأشاد باللفتة الكريمة والاستثنائية التي خص بها الوزير باسيل الجالية اللبنانية في وندسور ومدى أهميتها للجالية.


‎بعدها هنأ السيدة دومينيك الدويهي سابا لتوليها منسقية وندسور للمرحلة المقبلة وتمنى لها النجاح بمهمتها ، ثم أردف أن كولكو كندا بهيئتها الجديدة ستعمل أيضاً بيد واحدة لتطوير وتجهيز نفسها للمرحلة المقبلة واستحقاقاتها.


‎وشكر منسق هيئة الانتشار الدكتور مارك زبال وفريق عمله على جهوده و مهنيته في تفعيل وتنظيم الانتشار.


‎كما للسيدة عبير شمعون وفريق عملها (لجان الانتخابات)2022 الذي انطلق أيضاً شكر خاص، و ختم بأن المسؤولية كبيرة لكن التصميم على النجاح والفوز أكبر.


‎وكان للمنسق العام لكولكو كندا المهندس جيهاد داوود كلمة ترحيب بمعالي الوزير باسيل واعداً أياه بأن تكون كولكو كندا أيقونة نموذجية و مثالية ببلاد الانتشار.


‎بعدها كان الكلام لسيد الكلام الوزير جبران باسيل الذي قال : أنا سعيد لان هيئة وندسور تنمو وتكبر ، وأنا أسعد لأن سيدة تتولى ادارة هيئة وندسور وأرجو من كل السيدات الانخراط في الشأن العام أكثر ، أمامنا تحديات كبيرة علينا العمل عليها منذ اليوم , وأهمها الانتخابات النيابية المقبلة والتي سيكون لكم فيها نائب في البرلمان اللبناني يكون منكم ويمثلكم فاعملوا منذ اليوم لإيصاله وقد رسمت لكم الطريق الصحيح لايصاله.


في الختام قدمت هيئة وندسور درعاً تذكارياً للوزير باسيل تقديراً لجهوده.

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