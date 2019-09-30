شعب التسونامي (سمير مسره)

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شكرا" للبعض من الذين شاركوا بالامس في التظاهرات الاحتجاجية لانهم كشفواالقناع امام الرأي العام عن حقيقة وجوههم الفاسدة بعد ان اتهموا زورا" رئيس الجمهورية وشتموه، وتجنبوا عمدا" ذكر اصدقائهم السياسيين والمسؤولين الآخرين الذين زرعوا الفوضى والفساد في البلاد لمدة ثلاثين سنة.



اتحسر على بعض المواطنين الاوادم الذين شاركوا بالامس في التظاهرات الاحتجاجية للتعبير عن سخطهم من طريقة التعامل مع الاوضاع الصعبة، وارتضوا ان يكونوا مطية لاناس فاسدين نزلوا على الطرقات، واستغلوهم لمحاولة تبييض صورتهم وصورة من ارسلهم.



اقول لكلاهما: لقد اخطأتم في العنوان لأن شعب التسونامي اصبح اكثر قوة" وعددا" وهو حاضر دوما" وابدا".