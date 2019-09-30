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مخزومي شارك في استقبال الموفد التجاري البريطاني اللورد ريتشارد ريزي في مجلس النواب

30
SEPTEMBER
2019
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شارك رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في استقبال الموفد التجاري البريطاني اللورد ريتشارد ريزي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية في مجلس النواب بحضور السفير البريطاني في لبنان كريس راميلينغ.


إثر اللقاء، أكد مخزومي على أهمية مثل هذه اللقاءات، ليس فقط لتعزيز العلاقات اللبنانية مع بريطانيا بل أيضاً من أجل البحث في سبل تعديل الميزان التجاري لصالح لبنان وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد اللبناني، خصوصاً في هذه الظروف.


وأكد أننا نسعى جميعاً لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة والتي عبّر عنها الشارع، مطلقاً إنذاراً للحكومة والمسؤولين باندلاع أزمة كنا قد حذرنا منها منذ أكثر من سنة، ودعونا إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية تنموية.


ولفت مخزومي إلى أنه سيعمل من موقعه في مجلس النواب وكعضو في لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – البريطانية على تفعيل عمل اللجنة لا سيما في التجارة والأعمال. وقال إن لبنان اليوم بأمس الحاجة لدعم بريطانيا والأسرة الدولية عموماً، خصوصاً على المستوى الإقتصادي والمالي.

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