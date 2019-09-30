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مصطفى حمدان: ابتعدوا عن رجالنا في الجيش

30
SEPTEMBER
2019
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غرد امين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين المرابطون" العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

 

 
"ابتعدوا عن رجالنا في الجيش الوطني اللبناني حيث أصبحت كل افتراءاتكم وتسريباتكم وتصريحاتكم العلنية التي تشكك بمناقبية ومصداقية وجدية عمل جيشنا جيش المواطنين والوطن مكشوفة.
أيها المعالي المذهبي والطائفي عندما تتكلم عن المعابر ومسالك التهريب ترمي قنبلة دخانية سرعان ما يتطاير دخانها في الهواء لتغطي عن نهب المال العام الذي مارسه أسيادك منذ عشرات السنين. فلا تخلطوا شعبان برمضان، ما يتعرض له الاقتصاد اللبناني من صعوبات وعقبات وما يترتب عليه من جوع وفقر عند أهلنا اللبنانيين هو نتيجة سرقاتكم ونهبكم للمال العام،
وحساباتكم أنتم وأبناءكم وأصهراتكم والأخوات والأخوة  دَيْن وضع في رقاب اللبنانيين وصل إلى حدود ما يقارب الـ١٢٥ مليار دولار".
 
 
وأضاف: "اذا فعلاً أنتم حريصون على عدم انهيار الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان، وأخافكم الحراك في ميادين وشوارع الوطن، الحل الوحيد والأسهل أن تردوا ما نهبتم أنتم وأسيادكم الى خزينة الدولة كي يستعيد الواقع الاقتصادي بعضاً من قدراته على الاستقرار، والا فإن اسمك واسماء من تبقّى على لائحة اللصوص المشبوهين في ميادين وساحات الوطن، وأخيراً وليس آخراً من أين لكم هذا ويتبع".
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