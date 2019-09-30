ما حقيقة ما تم تداوله حول اجراءات جديدة لبنك بيبلوس؟

A + A -

أعلن بنك بيبلوس عن اتخاذه إجراءات متعلقة بالسحب النقدي بالدولار الأميركي من أجهزة الصراف الآلي بهدف الحد من إساءة استعماله وتجنب عمليات المضاربة على العملات. وأوضح أن هذه التدابير تسهل مراقبة العمليات والتدقيق بها.

ورداً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، طمأن المصرف زبائنه بأن لديهم حرية التصرف بحساباتهم عند الاستحقاق، وأنهم يستطيعون الحضور إلى الفرع لإتمام كافة العمليات المصرفية بما فيها السحب النقدي بكافة العملات.

كما وأكد بنك بيبلوس أنه يتمتع بواحدة من أعلى نسب السيولة بالسوق اللبنانية، حيث بلغت 13% من إجمالي ودائع الزبائن بالدولار الأميركي.