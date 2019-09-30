هذا ما أعلنه رياض سلامة من بعبدا عن التعميم الذي سيصدر غداً

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الرئيس عون عرض مع حاكم مصرف لبنان عمل المصرف والاوضاع النقدية

سلامة: المصرف المركزي يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الاجنبية وسوف يستمر بذلك وفقا للاسعار الثابتة التي يعلن عنها

حاكم مصرف لبنان: سأصدر غدا تعميما يخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة وينظم توفيره للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين

سلامة: مصرف لبنان سوف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة والسكن

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الاوضاع النقدية في البلاد وعمل المصرف المركزي. وبعد اللقاء ادلى الحاكم سلامة بالتصريح الاتي:

" تداولت مع فخامة الرئيس في الوضع النقدي في ضوء التطورات الاخيرة، ويهمني التأكيد على النقاط الاتية:

- اولا: ان مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الاجنبية، وسوف يستمر بذلك وفقا للاسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير.

- ثانيا: سيصدر غدا عن حاكم مصرف لبنان تعميم ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على ان علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة.

- ثالثا: ان مصرف لبنان سوف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن وكان اعلن منذ اسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة.

وردا على سؤال قال الحاكم سلامة: " ان مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخيا بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حاليا او مستقبليا لاعتبارات عدة. الا ان التعميم الذي سيصدر غدا سيخفف حكما الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة.