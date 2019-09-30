عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 30-09-2019

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الأخبار

اليمن يقلب المعادلة.. زلزال نجران

السلطة عاجزة أمام الغضب الشعبي: عون «يحاكم» سلامة اليوم

بواخر الكهرباء على الأبواب!

إنفاق الإدارات الحكومية: هكذا يُهدر المال العام

البناء

أزمة الدولار تُفجّر غضب الشارع وحرق صور الحريري والمستقبل في طرابلس

مصادر أمنية لـ«البناء» جهات حرفت مسار التظاهرات بأعمال شغب في بيروت

أوساط بعبدا لـ«البناء»: الرئيس يتابع الأوضاع عبر سلسلة اتصالات، وإجراءات للمعالجة اليوم بعد لقائه سلامة

الجمهورية

السلطة العاجزة تحيي لغة الشارع

أول الغيث

غيّروا الحكومات تتغير التحالفات

عون لن يلتقي الأسد

ثلاثة قرارات... وتنتهي الأزمة



اللواء

«ثورة الرغيف» بوجه الفساد والمديونية.. والطبقة السياسية تنقسم!

الراعي يدافع عن سلامة.. وبعبدا تتساءل لماذا التصويب على الرئيس دون سواه؟

تركيا تسقط طائرة مسيرة مجهولة على حدودها

ترامب يحذر من «خطر غير مسبوق» وحلفاؤه يهبون لنجدته

الديار

جهات تحرّك «ربيعاً عربياً» في لبنان خاصة في العاصمة وأيضاً في المناطق

تظاهرات وقـطـع طــرقات فــي 70% مـن مـنـاطق لبـنـان

هل بيروت على طــريـق تـونـس والجزائر والقاهرة ودمشق وليبيا؟