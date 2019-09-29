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حتى الشارع انقسم على نفسه

29
SEPTEMBER
2019
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حتى الشارع انقسم على نفسه ، حراك اليوم يُستشف منه ان فيه فئة ترى في ما يجري ازمة اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى، وخرجت لتلاقي اليد الممدودة ، ومجموعة اخرى تتداعى عند كل تحرّك لتمارس شغبَها . هذه الفئة ظهرت في مظاهرات الحراك المدني سابقا لتعكّر سِلمية المشهد وتحوِلَهُ الى غوغائية فيها قطعُ طرقات ، حرقُ اطارات واعتداءٌ على مراسِلين تماما كما فعلت اليوم.

بكل الاحوال ما من احد بوارد الاغفال عن الشق الحضاري من الوقفة التعبيرية ، ورأس الهرم استمع الى الصرخة وما فيها من مطالِب, وهو كان اكد انه لن يترك لبنان يسقط ولا بد من تعاوُنِ الجميع لمعالجة الاوضاع القائمة. اما الانحرافات التي شهدها هذا النهار فتبقى مُدانة لا بل تحتاج الى معالجة في هذا الظرف الدقيق التي تمرّ به البلاد خصوصا ان المعلومات تحدثت عن استفزازات للقوى الامنية التي بقيت على دورها في الحفاظ على الامن والامتناع عن مواجهة المتطفلين والوافدين المندسين رغم كل الاستفزازات التي تعرّضوا لها .

مشهد اليوم قد يلاقيه في القليل الاتي من الايام تحركاتٌ مشابهة سينغمس فيها الطابور الخامس من جديد و"ويحرتق" عبر شعارات مُهينة تعبّر عن حقدٍ في نفس مطلقيها ، وتعصّبِ اعمى لافكارٍ فيها ما يكفي من كراهية موروثة .

"القطوع" مر تماما كقطوع المحروقات... ليبقى الاسبوعُ المقبل اساسيا في سلوكِ الحلول المقترحة في اكثر من ملف اقتصادي الطريق باتجاه التطبيق .

وفي السياق، ترقُبٌ لحركة رئيس الجمهورية العماد عون وما سيرافقها من ترتيبات اقتصادية ، اضافة الى تعميم مصرف لبنان المنتظر الثلاثاء وما سيحمله من اخذ وردّ مع مختلف المعنيين في القطاعات المشمولة ، علما ان الاسبوع المقبل سيشهد ايضاً استكمالا لمناقشة موازنة 2020 على طاولة مجلس الوزراء مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس حيث يشارك في جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك .... وهي موازنة يراهن عليها الخارج كما اشار لل otv السفير الفرنسي برونو فوشيه الذي اكد ايضا ان لبنان لن ينهار، وان سيدر مستمر ولن يتمّ تعليقُه.

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