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بالصور - احتجاجات تعمّ مناطق بيروت

29
SEPTEMBER
2019
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شهدت ساحة رياض الصلح منذ صباح اليوم الاحد حالة غليان واحتجاجات كبيرة، حيث تجمع عدد من المتظاهرين في ساحة الشهداء ورياض الصلح رفضاً للأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن خصوصاً بعد أزمة الدولار.

في الساعات الاولى للاعتصام رفع المتظاهرون الأغاني الوطنية والحماسية في ساحة الشهداء، مطالبين بتخفيض البطالة وزيادة فرص العمل ووقف العمالة الاجنبية، كما هتفوا بشعارات منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وقد سُجل انتشار كثيف للقوى الأمنية في المكان.

وفيما بعد، حاول المتظاهرون الدخول الى ساحة النجمة، لكن عناصر قوى الأمن الداخلي منعتهم من الاقتراب والوصول إلى المجلس النيابي، حيث تم قطع الطريق من مبنى النهار في اتجاه جامع الامين.


وحصل تدافع بين المعتصمين والقوى الامنية، وقام البعض منهم برشق القوى الامنية بعبوات المياه، وشهد وسط بيروت إنتشار عناصر مكافحة الشغب وقطع الطريق بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة.

ولاحقا، عمد المحتجّون الى قطع طريق جسر الرينغ بالاتجاهين، وقاموا بإشعال الاطارات، حيث وصلت قوة كبيرة من عناصر مكافحة الشغب.

من جهة اخرى، أدّى قطع الطريق في النفق الذي يربط الحمرا بطريق سليم سلام بالاطارات المشتعلة الى زحمة سير خانقة في جميع الطرق المؤدية الى مداخل بيروت.

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