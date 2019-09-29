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الشائعة... وما أدراكم ما الشائعة ؟ (شربل فرنسيس )

29
SEPTEMBER
2019
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شربل فرنسيس -

 يكفي أن تعرف أنّ الكتب السماوية قد حذّرت منها، وحرّمتها، لتعرف كم أنّ الشائعة جريمة أخلاقيّة وَجبَ تجنّبها، والحذر منها، كما دعت إلى عدم الترويج لها بشكلٍ أو بآخر، لكونها خبرًا كاذبًا يُطلقها من تجرّد من حسّ المسؤوليّة بهدف إلحاق الضرر بفردٍ أو بجماعة.
ويرى الخبراء في الحرب النفسيّة والدعائيّة أنّ الشائعة تمثّل جزءًا من الحرب النفسيّة، التي تضع المجتمعات تحت رُهاب القلق بهدف الإحباط، وتقويض أسس السلام والاستقرار فيها، ما يجعل التصدّي لها مسؤوليّة فرديّة بالدرجة الأولى، وجماعيّة بالدرجة الثانية. هذه المسؤوليّة تقع على كاهل كلّ فرد واعٍ رصين يشعر بالحرص والانتماء إلى مجتمعه ووطنه، وبخاصّة إذا تكشّف للمرء مدى خبث مُطلق الشائعة، ونواياه السيّئة والمبيّتة في مجتمع سليم بحدٍّ أدنى، فكيف إذا بمجتمع عانى ما عاناه من ويلات ومآسٍ على مرّ السنوات الماضية؟
هنا يتكشّف للعلن أن الشائعات التي اُطلقت وتُطلق في الآونة الأخيرة ليست بريئةً، ولا هي وليدة "فايسبوكيّ" مهضوم وجد نفسه في حال الضجر، فراح يتسلّى على وسائل التواصل الإجتماعيّ المُتفلّت من الرقابة الذاتية والأخلاقيّة، بل هي حملة مُبرمجة ومدروسة لتشويه سمعة، أو لتزوير حقيقة ، أو للقضاء زورًا على ما تبقّى من أمل لدى الشعب اللبنانيّ، وبخاصة الفئة غير المحصّنة منه، بقيام وطن، وهنا جانب الخطر، ولبّ الموضوع.
ومن يتابع هذا الكمّ الهائل والضخّ الدائم لسموم الشائعات، يحقّ له ان يتساءل:
هل حقًّا هذه الشائعات بريئة، ولا خلفيّات لها، أو بالأحرى لا جهات سياسيّة داخلية وخارجيّة تسيّرها؟
أيُعقل أنّه لا زال في لبنان فئة من الناس تُصدّق هذه الشائعات، ولم يلاحظ أنّها موجّهة ضدّ فئة سياسيّة واحدة، دون سواها، رغم انّ هذه الفئة ما شاركت يومًا في فسادٍ، ولا هي مسؤولة عمّا وصلنا إليه من سوء حال؟
بالأمس القريب ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي" فؤاد قاصوف" جلس على شرفة منزله في زحلة امتشق نارجيلته، وكتب جملة واحدة بهدف الزكزكة والمزاح، فانتشرت جملته انتشار النار في الهشيم، وباتت خبرا مؤكّدا مفاده أنّه في عداد الوفد الرئاسيّ، بنت عليه وكالات الأنباء المحليّة، وربما العالميّة، وقامت قيامة البعض تمحيصًا وتحليلا وتهويلاً واستنكارًا... ولم تكلّف جهة رسميّة أو صحافية نفسها عناء التأكّد من صحّة الخبر قبل نشره والبناء عليه.
أطلق قاصوف جملته، فكشف عراء المجتمع من الحصانة المفترض أن يتمتّع بها ضدّ الشائعات، ما طرح إشكالية البحث في "ثقافة الشائعة في لبنان" وجعلها من أولوياتنا التربوية والوطنيّة، التي يجب إعداد الخطط والندوات للتوعية من خطرها.
نعم ، إلى هذه الدرجة علينا إعلان صافرة الإنذار، كما علينا تجنيد كلّ طاقاتنا الفكرية والتربوية لمواجهة هذا الخطر الداهم مع تفلّت وسائل التواصل الاجتماعيّ من الضوابط الأخلاقيّة، وانعدام المسؤولية لدى شريحة باتت ملفتة في مجتمعنا. فثقافة التصديق السريع قبل التأكّد باتت هي السائدة، وللأسف الشديد. والشائعة قادرة على تزوير الحقائق، وتحويل الرأي العام عن الانجازات التي تعود بالفائدة على الجميع. وتعميم الشائعة يُسقط الحقيقة، ويحمي الفاسد، ويساوي بين الوطنيين الشرفاء الضنين على مصالح الأوطان وبين الفاسدين الأنذال الذين يلجأون دومًا إلى تغطية تقصيرهم بإطلاق الشائعات. ومتى تساوى الحق والباطل سقطت القيم، وانهارت الأوطان.
مسؤوليتنا الوطنيّة كبيرة، وعلينا أن نُحصّن أنفسنا أوّلا تجاه هذه الظاهرة الخبيثة، فيتحصّن الوطن. فإطلاق الشائعة لا يتمّ اعتباطًا، إذ أنّ هناك جهات تروّج له، وتهدف من ورائها لأشياء مُحدّدة معروفة الأهداف والنتائج مُسبقًا، وضرر الشائعات شديد في كلّ الأوقات على جميع النواحي سياسيًّا واقتصاديًّا، فأيّ إشاعة مسبوكةً ومدروسة بشكل ذكيّ وموجهة لفئة جاهلة، قد تجعل الإقتصاد ينهار ولو كان في أحسن أحواله. ناهيك عن الشائعات السياسيّة التي قد توتّر الأجواء، وقد توصل إلى فتنة داخلية إذا ما لعب أصحابها على وتر التناقضات.
لذا علينا استشعار أمانة الكلمة التي نطلقها، فالمرء مسؤول عنها أوّلاً قبل غيره، ما يحتّم عليه التثبّت والتأكّد قبل نقل أيّ حديث قد يسمعه أو يقرأه. من هنا تبدأ الحصانة، بالوعي والرقابة الذاتية إنطلاقًا من المنطق والاستدلال للشيء بالشيء. لتُطرح بعدها ضرورة تقديم مُطلقي الشائعات للمحاكمات، نظرًا لآثارها السلبية التي لا حدود لها.
كما يجب تفنيد الاشاعة، وإلزام الصحافة الفضائية ، ووسائل الإعلام على أنواعها أن تتحلّى بالمسؤوليّة، والرقابة الذاتية، وتقوم بنفي الإشاعة فور وقوعها مع ضرورة تحلّي هذه الوسائل بالمهنية، والالتزام بميثاق العمل الصحافي والإعلامي. فمصير الوطن ليس لعبة بأيدي جاهل حاقد. والآمال دومًا تبقى مُعلّقة على المثقّفين العقلاء....
وإلى حينه.... على أمل.... هل من سميع مُجيب ؟؟؟

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