living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقال نشر على موقع tayyar.org في العام 2003

29
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الفيدرالية – 

“… غير أن شعوباً كثيرة عرفت ما عرفنا، فإذا ما تمكن الفكر الذي يقود الوحدة الى الإنتصار، وإذا ظلت الكلمة الأخيرة في سياسة هذا البلد، من نصيب الذين ناضلوا من أجل الوحدة، فعند ذاك، يجري هنا، ما يجري في غير مكان، تنتصر الثورة، طال الوقت أم قصر” (كمال جنبلاط – من كتاب هذه وصيتي ص 119).

 

حسان الحسن- تاريخ: 17 حزيران 2003
كثرت في الآونة الأخيرة، التعليقات وردود الأفعال في شأن طرح الفيدرالية والبحث فيه، الذي تحدث عنه الرئيس العماد ميشال عون، المتمسك دوماً، بالدولة الموحدة المرتكزة على أسس علمانية ومدنية، والحكم الديموقراطي، ووحدة التشريع، كخيار له، فبعض الساسة اللبنانيين، إنبرى بالهجوم على هذا الطرح عن جهل، وبعضهم الآخر، إعتمد التضليل ليجعل من هذا الطرح سجالاً، لتشويه صورة عون أمام الرأي العام، والإدعاء عليه، بإنه صحاب طروحات “تقسيمية”، سبقته عليها القوات اللبنانية.

 

ومن منطلق أن “الجهل ألد أعداء الإنسان”، لا بد من تبيان الحقيقة، والإضاءة على حقيقة النظام الفيدرالي، والتعريف عنه بإيجاز، فالفيدرالية، أو الدولة الإتحادية، هي نظام دستوري، تعتمده أرقى دول العالم، (الولايات المتحدة الأميركية، الإتحاد السويسري ..)، على سبيل المثال، لا الحصر.

 

ما هي الفدرالية؟
إعتمدت الفيدرالية، إما على أسلوب الإتحاد بالتجمع، وهو أن تتحد دول، كانت في الأصل مستقلة، تتنظم في دولة إتحادية، كالولايات المتحدة، أم على أسلوب الإتحاد بالتفكك، أي ذلك عن تفكك دول موحدة الى دويلات عدة، تتنظم في اتحادٍ يجمعها، كما حدث في الاتحاد السوفياتي السابق.

 

ميزات الفيدرالية:
تظهر وحدة الدولة الاتحادية في مجال العلاقات الدولية، كحق إبرام المعاهدات، وحق التمثيل الخارجي، وحق إعلان الحرب، كذلك فان وحدة الجنسية لجميع مواطنين الدولة الاتحادية، بصرف النظر، الى اي دويلة انتموا، بالاضافة الى ذلك، فان وحدة الاقليم الذي يتكون من جملة أقاليم الدويلات الأعضاء، يظهر لنا أن الدولة الاتحادية، هي كتلةً واحدةً من الناحية الدولية. أما الوحدة السياسية للدولة الاتحادية، فهي تبدو من خلال تملكها لدستور إتحادي، والى حق السلطة التشريعية الاتحادية، إصدار تشريعات تتوجه مباشرة، الى رعاية الدويلات الأعضاء، وتطبق في جميع أنحاء البلاد.

 

أما من ناحية القضاء، فالدولة الاتحادية، لها محاكمها الخاصة، تحديداً محكمة عليا، تحسم المنازعات التي قد تنشأ مع الدويلات الأعضاء.

 

– إن الدولة الإتحادية هي عبارة، عن إتحاد دول تخضع جزئياً لسلطة اتحادية مركزية ذات نظام دستوري، يسمو على النظم الدستورية للدويلات الأعضاء، مع احتفاظ هذه الأخيرة، جزئيا باستقلالها.

 

إن هذا النظام السياسي مطبق منذ العهود القديمة، فقد عرفته شعوب عديدة منها: الفرس، المصريون، والرومان.


ولقد اعتمدت الدولة الاسلامية هذا النظام، وتمثل بوجود حاكمٍ مركزيٍ، وهو النبي، ومن بعد الخلفاء. فعلى أثر الفتوحات، قسمت البلاد الاسلامية الى ولايات، على رأس ولاية، أمير، أو والٍ، يرتبط بالحاكم المركزي، فقد وصلت الفتوحات الاسلامية الى اقيالم، تختلف في العادات واللغة والاعراف، منها بلاد فارس، وبلاد الشام… وللدولة الاسلامية سياسية دفاعية واحدة، وسياسية خارجية واحدة، وسلطة قضائية عليا، مارسها النبي بنفسه في عهده، وتولى الخليفة عمر بن الخطاب القضاء في المدينة المنورة، واستناب عنه قضاة في باقي الأمصار، على سبيل المثال.

 

وبالعودة الى لبنان، فالعمل بمنطق الطوائف في اقتسام السلطة، وإدارة البلاد، يؤدي حتماً الى صيغة شبه فيدرالية، ولكن نظام إتحادي من نوع آخر، أي فيدرالية طائفية، وهو الوجه المشوه للفيدرالية، بالإضافة الى أنها، مغايرة كليا لمبادىء النظام الفيدرالي، حيث ان المنتمين الى الولايات الاتحادية التي تكون الدولة المركزية، لهم إسهام فاعل في تسيير شؤون الولات، وبالتالي تسيير شؤون دولتهم، وهذا غير قابل للتطبيق، في ضوء إعتماد الفيدرالية المشوهه، حيث أن كل طائفة تعمل لمصلحتها على حساب مصلحة الوطن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout