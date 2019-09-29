عناوين الصحف ليوم الأحد 29 أيلول 2019

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النهار: تقاذف المسؤوليات: تخبُّط يتجاوز تبادل الرسائل
الديار: فخامة الرئيس عون : لن أترك لبنان يسقط ولا بد من تعاون الجميع
الرئيس عون يكشف للديار شراء مولدات صغيرة سريعاً بانتظار المعامل
الأنباء: باسيل من كندا: «شركاء» من داخل الحكومة يتآمرون على البلد!
الحريري يشارك بتشييع «شيراك»: الأزمة تحت السيطرة
الشرق الأوسط: دمشق تعلن «فتح الأبواب» أمام عودة آمنة للاجئين
الأمم المتحدة دعت اللجنة الدستورية إلى عقد اجتماعها الأول... والعراق يفتح معبر القائم
الوطن السورية: التقى غوتيريش وبابيش وظريف وألقى كلمة سورية أمام الأمم المتحدة … المعلم: نقترب من النصر النهائي ومن ناصبنا العداء فليراجع حساباته