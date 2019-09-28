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مقدمة نشرة OTV المسائية - تستعُّد الاسواق لتلقّي تعميِم حاكم مصرف لبنان المتوَقع الثلاثاء المقبل

28
SEPTEMBER
2019
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يبدو انه مع عطلة نهاية الاسبوع استراح مرّوجو الشائعات والاجواء السلبية وَمن َيقفون وراء حملات إحباط اللبنانيين، فمّر اليوُم عاديًا من دون ازماٍت مفتعلة ولا َبهرجٍة في غير مكانها....

فبعد اسبوٍع من الجنون الموصوف ، وبعد اياٍم من الَحقن المتمادي هدأت الامور ولو لحين... صحيحٌ ان لبنان يمُّر بوضٍع مالي واقتصادٍي دقيق ينسى كثيرون انه إرُث سنواٍت من الفساد، ولا أحد ُينكر وجوَد أزمٍة، الا ان الحّملات التي شهدناها اخيرًا لا تأتي بحٍل وفائدة ولا تؤدي الا الى زيادة اجواء التوتر لدى المواطنين ِمن قبل الذين اقترفوا ويقترفون في التخطيط والتنفيذ...

لا اتهامات بحقّ احد، ولا إضاءات على تواطٍؤ متكرر انما تحديٌد للبوصلة، ليبقى الحتمي اّن اليَد ممدودٌة للجميع والوقت ما زال سامحًا لعودة البعض عن مساعيهم الُمبَّطنة وملاقاة البعض الاخر في العملية الانقاذية ..

وفي اطار الحديث عن الإنقاذ، تستعُّد الاسواق لتلقّي تعميِم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتوَقع الثلاثاء المقبل ، والذي من شأنه ان يضَع حدًا نهائياً لأزمة المحروقات الاخيرة ، كما ولقضية الدواء والقمح، فيما لو وافقت النقابات المعنية، باعتبار انه لم يتسَن لمسؤوليها لقاء الحاكم سلامة وكوَنها تلّقت الخبَر المذكور بالتواتر حينًا عبر وسطاء واحيانًا في تقارير اعلامية ...

وعلى هامش الإشاعات المفتعلة ومنها عن غزوٍة للمتاجر بغيَة التمُّون وخوفًا من ارتفاع الاسعار، كان للـ otv جولٌة استقصائية اظهرت ان حركَة الاسواق طبيعية واّن الاسعار على حالها وباللبرة اللبنانية ، لتسُقَط ورقة توت جديدة وُتعرّي مطلقيها مرًة اخرى ، علمًا اّن هذه الشائعة لن تكوَن الاخيرة في مسلسل ُيصرّ ُصّناعه على إعطائه طابعًا دراماتيكيًا ...

وبانتظار ما سيحمله الاسبوع المقبل من حلول، كّثف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاته اليوم على اكثر من صعيد ، علمًا أن الترتيبات سَتظهر على أرض الواقع نتيجَة هذه الاتصالات التي لنا عودٌة الى تفاصيلها في سياق النشرة

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