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بفطور مع الجالية اللبنانية في برمنغهام الاباما، قال وزير الخارجية جبران باسيل أن "لبنان يعاني اقتصاديا لكننا لم نأتيكم لطلب اموال لانكم اصلا دفعتم الثمن بهجرتكم انما لتحافظوا على لبنانيتكم وتتمسكوا بارضكم".



وأضاف باسيل " لديكم الحظ بالحصول على جنسيتين حيث انتم فاستفيدوا من ذلك واستعيدوا جنسيتكم اللبنانية ونريد ان تكونوا قابلين للتصويت بالانتخابات المقبلة وتساهموا بالتغيير في لبنان لانكم جزء منه".



وختم وزير الخارجية قائلاً: "اشتروا لبناني فكلما شجعتم المنتج اللبناني على اختلاف انواعه فانتم تساهمون بذلك باقتصاد لبنان من دون ان تبذلوا جهودا لذلك"