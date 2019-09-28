جهاز أمن المطار: العبوة الوهمية في الطائرة القطرية تستعمل في براغ كأداة لفحص أجهزة السكانر

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أصدرت قيادة جهاز أمن المطار، بيانا حول الطرد في الطائرة القطرية، جاء فيه:

"نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اكتشاف الأجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري بيروت، طردا يحتوي على مواد تقدر ب 200 غرام من مادة السي فور الشديدة الإنفجار، تم كشفها على متن الطائرة القطرية القادمة إلى بيروت. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح ما يلي:

ان الطرد هو عبارة عن مشبه لعبوة ناسفة مصدرها براغ، وقد كشفها عناصر جمارك المطار داخل بضاعة مشحونة إلى بيروت. وعلى الأثر عمل جهاز أمن المطار على الكشف عليها حيث تبين خلوها من أي مادة متفجرة، وبناء على مراسلات الكترونية مع إدارة أمن الشحن في براغ، أفدنا بأن هذه العبوة الوهمية تستعمل كأداة لفحص عمل أجهزة السكانر لديهم. التحقيق يجري الآن من قبل الأجهزة الأمنية في براغ لمعرفة سبب بقاء مشبه العبوة مع البضاعة المشحونة إلى بيروت. فاقتضى التوضيح".