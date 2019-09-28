living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جهاز أمن المطار: العبوة الوهمية في الطائرة القطرية تستعمل في براغ كأداة لفحص أجهزة السكانر

28
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت قيادة جهاز أمن المطار، بيانا حول الطرد في الطائرة القطرية، جاء فيه:

"نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اكتشاف الأجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري بيروت، طردا يحتوي على مواد تقدر ب 200 غرام من مادة السي فور الشديدة الإنفجار، تم كشفها على متن الطائرة القطرية القادمة إلى بيروت. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح ما يلي:

ان الطرد هو عبارة عن مشبه لعبوة ناسفة مصدرها براغ، وقد كشفها عناصر جمارك المطار داخل بضاعة مشحونة إلى بيروت. وعلى الأثر عمل جهاز أمن المطار على الكشف عليها حيث تبين خلوها من أي مادة متفجرة، وبناء على مراسلات الكترونية مع إدارة أمن الشحن في براغ، أفدنا بأن هذه العبوة الوهمية تستعمل كأداة لفحص عمل أجهزة السكانر لديهم. التحقيق يجري الآن من قبل الأجهزة الأمنية في براغ لمعرفة سبب بقاء مشبه العبوة مع البضاعة المشحونة إلى بيروت. فاقتضى التوضيح".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout