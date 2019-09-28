قرارات تقشفية جديدة في.. "المستقبل"!

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علم liban8 أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيتخذ خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من القرارات التنظيمية لاعادة "ترشيق" تيار المستقبل وذلك في اطار استراتيجية "تقشفية" لتخفيف الاعباء المالية التي يعيشها "التيار الازرق" والتي تستوجب ترشيد الانفاق..

ووفقًا لأوساط مطلعة، لم يكن قرار "تصفية" تلفزيون المستقبل الا اول غيث هذه الاجراءات التي ستستكمل في المرحلة المقبلة بعدما انهت لجنة مالية من داخل "التيار" عملية احصاء للمنسقيات المنتشرة في المناطق لإعادة هيكلتها، وينتظر رئيس الحكومة تقرير الامين العام "للتيار" أحمد الحريري حول تخفيف عدد الموظفين في الامانة العامة كتدبير ضروري في ظل الازمة الاقتصادية "الخانقة" التي تعصف "بالتيار الازرق.



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