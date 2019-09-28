النائب الصحناوي يرد .. من جديد!

A + A -

عاد ورد النائب نيكولا الصحناوي على نائب القوات عماد واكيم قائلاً:" عماد، بالفم الملآن اتهمت الوزير باسيل بمهاجمة حاكم مصرف لبنان، وحين طلبنا ما هو بديهي، برهان ام دليل ام مستند، هاجمت العماد عون، وكل ما في الامر، انه طلب منك العودة إلى التعيينات. منحكي بالشرق، والقوات بالغرب."







وكان النائب واكيم قد توجه للصحناوي قائلاً :" زميلي الحج، بالله عليك.انتم تتكلمون عن التضليل؟من المسؤول عن ما يسمى جيشكم الالكتروني ومهاجمته لسلامه وغيره هل نحن من تحدث عن مؤامرة كونية من الداخل والخارج ؟ هل نحن من قلنا اسألوا حاكم مصرف لبنان هو مسؤول عن النقد ؟هل اللبنانين بحاجة لبراهين عن زبائنية الوزير باسيل في التعيينات؟"