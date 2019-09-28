اللقيس يلتقي ابي رميا ووفدا من العاقورة: تصريف انتاج التفاح والتعويض على المزارعين اولوية

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التقى وزير الزراعة حسن اللقيس، في مكتبه في الوزارة، عضو "تكتل لبنان القوي" سيمون ابي رميا، بحضور رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبة، رئيس تعاونية مزارعي التفاح في العاقورة داوود ضاهر، منسق قطاع الزراعة في "التيار الوطني الحر" ألكسندر نعمة، منسق قطاع الزراعة في "التيار الوطني الحر" جبيل هاني عماد ومنسق بلدة العاقورة في التيار عبدو وهبي.

وبحث المجتمعون بحسب بيان المكتب الاعلامي للنائب ابي رميا في الملفات التالية: دفع مستحقات مزارعي التفاح بعد الأضرار، تصريف إنتاج التفاح، تحسين جودة الادوية الزراعية، شق طرقات زراعية، وإنشاء بحيرات للري في البلدة، اضافة الى انشاء مركز للأبحاث الزراعية يغطي حاجات قضاء جبيل.

وقال ابي رميا بعد اللقاء: "نعمل مع معالي وزير العمل لإعطاء العاقورة حقها ودورها في القطاع الزراعي، واولويتنا في هذه المرحلة تأمين تصريف انتاج التفاح والتعويض على المزارعين".