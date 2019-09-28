بالفيديو: اشكال مسلح في مسيرة للاحتفال بزفاف طوني فرنجية في اهدن!

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افادت معلومات لموقع "VDLnews" انّه وفي حين نظّم تيار المردة مسيرة سيارات احتفالاً بزفاف النائب طوني فرنجية ليل امس في اهدن، حاول احد المشاركين بالمسيرة الاعتداء على شبان من آل دويهي، فشمتوا آل الدويهي وكبار العائلة، وكان بحوزتهم اسلحة.

وتابعت المعلومات انّ الشاب جمال فرنجية، ترجّل من سيارته حاملا سلاحا حربيا يهدد به الشبان، إلاّ انّ الشبان من آل الدويهي تصدّوا له، ودخل بعدها مصلحون لفضّ الاشكال بين الطرفين.

وبالمقابل، اعتبرت مصادر انّ الاشكال وقع بين 3 سيارات ضمن المسيرة، وشباناً من آل الدويهي حاولوا فضّ الاشكال إلاّ انّ تلاسناً وقع بين الطرفين ما ادّى إلى وقوع الاشكال ورفع السلاح.