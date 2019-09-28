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تجنبوا سلوك هذه الشوارع في طرابلس حتى مساء الأحد

28
SEPTEMBER
2019
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أعلنت بلدية طرابلس في بيان عن تدابير سير بسبب الاشغال والتزفيت على مدخل المدينة الجنوبي، وتحويل السير الى مسارب أخرى.

وأوضحت أن "العمل، ينقسم إلى قسمين القسم الأول، يبدأ من الساعة الرابعة عصرا من نهار الجمعة بتاريخ 27 أيلول 2019 لتعاد وتفتح مساء الاحد بتاريخ 29 أيلول 2019. وسيتم تزفيت الجزء الواقع بين فرن الزعرور باتجاه غاليري سمعان على المسلك الشرقي للبولفار مع الطريق المتفرع منه والمؤدي الى طريق باب الرمل. وسيتم العمل على تحويل السير القادم من حدود راسمسقا مباشرة نحو شارع جمال عبد الناصر، اي المؤدي نحو مستديرة السالم، مع منع الاتجاه المعاكس.

وأشارت الى أن "المسلك الغربي للبولفار سيؤدي حصرا نحو مستديرة السالم أما اتجاه الكورة وراسمسقا فهو مغلق. سيتم وضع اشارات توجيهية على طول المسلك الغربي للبولفار ابتداء من ساحة عبد الحميد كرامي- النور باتجاه البحصاص لانذار المتجهين نحو التقاطع بانه مغلق باتجاه الكورة استخدام الشوارع البديلة".


وأضافت: "شارع جمال عبد الناصر وطريق باب الرمل، المؤدي الى تقاطع البحصاص، هو وصول محلي فقط. يترافق ذلك مع وضع اشارات توجيهية للسائقين على الاتجاه المذكور".

وأشارت الى "أنها ستضع اشارات توجيهية عند مفرق الAlto Punto للقادمين من اوتوستراد بيروت انذارهم باغالق المسلك المؤدي نحو الكورة عند التقاطع واستخدام الشوارع البديلة كما ستوضع اشارات توجيهية عند مفرق راسمسقا على المسلكين الشرقي والغربي لطريق بيروت القديمة لانذار السائقين باغلاق المسلك المؤدي نحو الكورة داخل تقاطع البحصاص وبالتالي استخدام الشوارع البديلة".

وتابعت:"اما القسم الثاني، فإن أوقات العمل: ابتداء من الساعة الرابعة عصرا من نهار الجمعة بتاريخ 4 تشرين الاول 2019، لتعاد وتفتح مساء الاحد بتاريخ 6 تشرين الاول 2019.

وسيتم تزفيت المسلك المحيط بالمستديرة مع الطريق المؤدي نحو الكورة على المسلك الغربي للبولفار (محدد باللون الارجواني) وسيتم العمل على تحويل السير القادم من المسلك الغربي للبولفار باتجاه الشوارع الفرعية من خلال اشارات توجيهية ابتداء من ساحة عبدالحميد كرامي - النور باتجاه البحصاص، لأنذار المتجهين نحو التقاطع بانه مغلق باتجاه الكورة وبيروت استخدام الشوارع البديلة فيما طريق باب الرمل سالك باتجاه المسلك الشرقي للبولفار".

ولفتت الى أن "يمنع وصول المتجهين من مستديرة السالم من دخول التقاطع ليصبح الوصول محليا فقط يترافق ذلك مع وضع اشارات توجيهية للسائقين على الاتجاه المذكور وستوضع اشارات توجيهية عند مفرق الAlto Punto للقادمين من اوتوستراد بيروت لأنذارهم باغلاق المسلك المؤدي نحو الكورة عند التقاطع واستخدام الشوارع البديلة كما ستوضع اشارات توجيهية أيضا عند مفرق راسمسقا على المسلكين الشرقي والغربي لطريق بيروت القديمة لأنذار السائقين باغلاق المسلك المؤدي نحو الكورة داخل تقاطع البحصاص وبالتالي استخدام الشوارع البديلة".

 

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