أيلول يُسلّم وديعته لتشرين الأول.. كيف سيكون الطقس؟

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أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر حسابه الخاص على "فايسبوك" أن طقساً دافئاً يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويكون حاراً نسبياً في المناطق البقاعية بسبب تممد الموجات الساخنة من شبه الجزيرة العربية شمالاً.

في الوقت الحالي تبدو حركة المنخفضات نحو الشرق الأوسط غائبة بسبب تمركز المنخفض الهندي الموسمي فوق شبه الجزيرة العربية، فأيلول الذي غيّب امطاره عن المنطقة هذا العام (باستثناء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية)، سوف يسلّم وديعته لتشرين الأول الذي تظهره الخرائط الجوية دافئ بقسمه الأوّل.

طقس لبنان والمنطقة خلال هذين اليومين، حار نسبياً في البقاع وخريفي ساحلاً وجبلاً يتحوّل الى بارد ورطب ليلاً وصباحاً.

تتوزّع درجات الحرارة على الشكل التالي:

الحرارة على الساحل: 30/25

في طرابلس: 32/26

على الجبال 1200 متر: 25 درجة تنخفض ليلاً الى 17 درجة

في البقاع: 33 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 18 درجة.

الرطوبة: على الساحل 78% وفي الداخل: 50%

الرياح: غربية سرعتها 10 كم في الساعة.

الضغط الجوي: 1012hp