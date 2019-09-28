النقيب القصيفي زار عددا من المؤسسات الإعلامية في سيدني وواصل لقاءاته

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانبة جوزف القصيفي مكاتب صحيفة المستقبل الأسترالية حيث كان في إستقباله رئيس التحرير جوزف خوري ومدير التحرير الدكتور جميل الدويهي وأسرة الجريدة .

وقدم القصيفي درعاً الى رئيس تحريرها جوزف خوري وزر النقابة الى الدويهي .

وبعد ذلك زار القصيفي مكاتب مجلة "المديل ايست تايمز" الدولية حيث قدّم رئيس تحريرها كميل شلالا درع النقابة.

وإستقبل القصيفي في مقر إقامته رئيس تحرير جريدة الهيرالد أنطونيوس بو رزق ثم زار الصحافي انيس غانم في منزله مطمئنًا إلى صحته وقدّم له درع النقابة.

كما زار القصيفي مكاتب صحيفة المستقبل الأسترالية حيث كان في إستقباله رئيس التحرير جوزف خوري ومدير التحرير الدكتور جميل الدويهي وأسرة الجريدة .

وقدم درعاً الى رئيس تحريرها جوزف خوري وزر النقابة الى الدويهي .

وبعد ذلك زار القصيفي مكاتب مجلة "المديل ايست تايمز" الدولية حيث قدّم رئيس تحريرها كميل شلالا درع النقابة.

وإستقبل القصيفي في مقر إقامته رئيس تحرير جريدة الهيرالد أنطونيوس بو رزق ثم زار الصحافي انيس غانم في منزله مطمئنًا إلى صحته وقدّم له درع النقابة.