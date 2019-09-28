أسرار الصحف ليوم السبت 28 أيلول 2019

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الجمهورية

لا يخفي محيطون بمرجع مسؤول يأسه مما وصلت اليه الأوضاع وعدم تجاوب الأخرين مع مساعيه لإنقاذ البلد.

نشط أحد الوزراء لتغطية مخالفات مرتكبة في إحدى المؤسسات الواقعة تحت سلطة وصايته.

أبلغ حزب فاعل الى مسؤول كبير رفضه الزيادة على رفع تعرفة الكهرباء والضريبة على القيمة المضافة والبنزين.



البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إنّ ربع مليار دولار من الطلب على الدولار شهرياً تأتي من مصدرين فقط هما فواتير الهاتف الخليوي واستهلاك البنزين للسيارات والتسعير على المحطات بالدولار من جهة ولفواتير الخليوي مثلها هو السبب، بينما يمكن بقرار حكومي تسعير البنزين وتسديده لشركات المحروقات من المحطات بالليرة اللبنانية وفقاً للتسعيرة المقرّرة، وتسعير فواتير الخليوي بالليرة اللبنانية ما ينهي هذا الضغط الإستثنائي على الدولار في الأسواق بالمفرّق طالما أنّ المعاملات البنكية بالدولار متيسّرة كما يؤكد مصرف لبنان وجمعية المصارف.

كواليس

ربطت مصادر معنية بملف المواجهة الأميركية الإيرانية ومساعي التسويات بين الإعلان الكويتي عن استضافة جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية والسماح السعودي بتفريغ شحنات من المحروقات في مرفأ الحديدة وبين التلاقي الضمني الأميركي الإيراني على اعتبار اليمن الفرصة التي يمكن منها بدء مساعي التهدئة واعتبار النجاح في فتح مسار سياسي ينهي الحرب مدخلاً لتبريد العقوبات والإجراءات الإيرانية النووية تمهيداً لتسويات يعهد بها للبوابة الأوروبية.



اللواء

غمز

وقع نواب على اقتراح قانون، أقر في الجلسة الأخيرة للمجلس، من دون أن يستوعبوا تماماً حدود تطبيقه، وكيف.

لغز

فوجئ أعضاء منتدى بوزير سيادي يجيب على طلب لهم، مكرساً عرفاً برسم علامة صفر بيده اليمنى، كإشارة إلى قطع المخصص الهزيل للمساهمة في تمويل أنشطة المنتدى!

همس

يجري التدقيق في الجهات التي تقف وراء القطوع - الأزمة الليلة ما قبل الماضية، والسيناريو المتوقع، وكيف جرت اتصالات قوية لتطويقه؟