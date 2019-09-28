عناوين الصحف ليوم السبت 28 أيلول 2019

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الاخبار

شكوك عونيّة في تعمّد افتعال مشكلة المحروقات

أزمة الدولار: الدولة تتنصّل من المسؤوليّة!

الجمهورية

الناس تصرخ: أين الحكومة؟

الأزمة تفضح تقصير السلطة.. وإرباك.. ومخاوف من غياب العلاجات

البناء

الحكومة ومصرف لبنان لآليّة استيراد المحروقات والقمح والدواء لتخفيف الطلب على الدولار

القومي ولبنان يحتفلان بعملية الويمبي وتحرير بيروت: العقوبات والمؤامرات اعتراف بنصر المقاومة

اللواء

ليلة القبض على الدواليب: كلفة الضغط بالدولار على الحاجيات اليومية

فريق بعبدا يكشف عن تواطؤ محلي مع إستهداف خارجي.. وحراك الشارع غداً وسط بيروت

الديار

لا أزّمة نقدية ولا مالية بل هناك أزّمة إقتصادية ناتجة عن غياب الإستثمارات

مُشكلة لبنان تكّمن في إقتصاده.. ماذا فعلت الحكومات لحلّ هذه المُشّكلة؟

L'Orient-Le Jour

Change livre / dollar : une fin de semaine fébrile

The Daily Star

Army trains for border infiltration by terrorists