أزمة المحروقات سلكت طريق الحل.. وأصحاب المولدات يعودون إلى الواجهة

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سلكت أزمة المحروقات الجزئية، طريقها الى الحل بعدَ سلسلة اجتماعات عقدها رئيس الحكومة مع مسؤولين في القطاع. إذ أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، بعد لقائه الحريري ووفداً من ممثلي قطاع المحروقات في السرايا الحكومية، «أننا توصلنا إلى حل في ما خصّ الإضراب»، مشيراً الى أنّه كان قد تسرّع في إعلان الإضراب مساء الخميس.

في المقابل، أكّد رئيس تجمع مستوردي المواد النفطية جورج فياض أن «حديث الحريري مطمئن من الناحية العامة، ويريحنا أن العمل جار من قبل مصرف لبنان للوصول الى حل»، مشيراً الى «أننا نتمنى أن يعقد اجتماع بين الجهات الملزمة بالآلية وهي مصرف لبنان والبنوك وجمعية المصارف وتجمع الشركات المستوردة، لنفهم كيفية العمل ضمن الآلية المقترحة» التي سيعلنها سلامة الثلاثاء المقبل. وقال: «طلبنا من رئيس الحكومة تسهيل انعقاد الاجتماع ووعدنا بإجراء الاتصالات اللازمة كي يحصل الاجتماع في أقرب موعد، ونحن جاهزون لذلك، ولكن قبل أن تنفذ الآلية»، موضحاً «أننا تحدثنا مع المصارف ونضغط عليها لتفهم الآلية».

في الموازاة، لفت أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، في مؤتمر صحافي، اعتراضاً على أزمة شح الدولار، إلى «أنّنا نمرّ بمرحلة عدم تزويد أصحاب المولدات بمادّة المازوت بالشكل المطلوب، إلّا عندما يكون الدفع بالدولار، ما اضطرنا إلى شرائه من السوق السوداء». ودعوا إلى «حلّ الموضوع بأسرع وقت ممكن كي لا يقع أهلنا في الظلمة»، مركّزين على أنّ «كلّ ما حصل أو قد يحصل هو خارج عن إرادتنا». أمّا ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا فأوضح «أنّنا اتّفقنا كمحطات وموزّعين على أن نتسلم المحروقات بالليرة اللبنانية من الشركات، وهم مسؤولون عن تحويل أموالهم إلى الدولار، والآليّة بهذا الشأن ستصدر يوم الثلاثاء».