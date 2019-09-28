living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أزمة المحروقات سلكت طريق الحل.. وأصحاب المولدات يعودون إلى الواجهة

28
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سلكت أزمة المحروقات الجزئية، طريقها الى الحل بعدَ سلسلة اجتماعات عقدها رئيس الحكومة مع مسؤولين في القطاع. إذ أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، بعد لقائه الحريري ووفداً من ممثلي قطاع المحروقات في السرايا الحكومية، «أننا توصلنا إلى حل في ما خصّ الإضراب»، مشيراً الى أنّه كان قد تسرّع في إعلان الإضراب مساء الخميس.

في المقابل، أكّد رئيس تجمع مستوردي المواد النفطية جورج فياض أن «حديث الحريري مطمئن من الناحية العامة، ويريحنا أن العمل جار من قبل مصرف لبنان للوصول الى حل»، مشيراً الى «أننا نتمنى أن يعقد اجتماع بين الجهات الملزمة بالآلية وهي مصرف لبنان والبنوك وجمعية المصارف وتجمع الشركات المستوردة، لنفهم كيفية العمل ضمن الآلية المقترحة» التي سيعلنها سلامة الثلاثاء المقبل. وقال: «طلبنا من رئيس الحكومة تسهيل انعقاد الاجتماع ووعدنا بإجراء الاتصالات اللازمة كي يحصل الاجتماع في أقرب موعد، ونحن جاهزون لذلك، ولكن قبل أن تنفذ الآلية»، موضحاً «أننا تحدثنا مع المصارف ونضغط عليها لتفهم الآلية».

في الموازاة، لفت أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، في مؤتمر صحافي، اعتراضاً على أزمة شح الدولار، إلى «أنّنا نمرّ بمرحلة عدم تزويد أصحاب المولدات بمادّة المازوت بالشكل المطلوب، إلّا عندما يكون الدفع بالدولار، ما اضطرنا إلى شرائه من السوق السوداء». ودعوا إلى «حلّ الموضوع بأسرع وقت ممكن كي لا يقع أهلنا في الظلمة»، مركّزين على أنّ «كلّ ما حصل أو قد يحصل هو خارج عن إرادتنا». أمّا ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا فأوضح «أنّنا اتّفقنا كمحطات وموزّعين على أن نتسلم المحروقات بالليرة اللبنانية من الشركات، وهم مسؤولون عن تحويل أموالهم إلى الدولار، والآليّة بهذا الشأن ستصدر يوم الثلاثاء».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout