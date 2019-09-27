living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جاد حيدر: أصبح الفجور تجاه مقام الرئاسة الأولى أمراً عادياً لدى بعض صغار النفوس والعقول

27
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب مدير الاعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر عبر صفحته على فايسبوك: 

"أصبح الفجور تجاه مقام الرئاسة الأولى أمراً عادياً لدى بعض صغار النفوس والعقول.. هم مقتنعون بأنّ أزمتنا اليوم هي أزمة سنة.. أو أزمة ثلاث سنوات...
المشكلة في نظرهم هي مشكلة عهد أو شخص...
هم أنفسهم.. أتباع أرباب الفساد في لبنان... أتباع من استباحوا اقتصاد وطننا وماليته ونقده 40 سنة...
هم أنفسهم أتباع من بنوا القصور وجمعوا ثروات لا تأكلها النيران... نيران حقدهم...
هم أتباع من عشّشوا وزرعوا وطمروا في جذور الأرض والتربة والوطن... ومؤسسات الوطن... فساداً ما بعده فساد...
هم أنفسهم أتباع من تملّكوا القصور في عواصم العالم... وشركات في عدد كبير من البلدان...
هم أنفسهم... أوقح البشر... وقاحتهم تدرّس للأجيال...

مهما رفعتم من منسوب الوقاحة.. والفجور.. والكذب.. والإشاعات...
الحقيقة كعين الشّمس... لن يخفيها أحد...
نحن نعيش اليوم ما اقترفت أيدي زعمائكم أرباب الفساد والإفساد المعروفين للصغير قبل الكبير..
نحن نحصد ما زرعوه وهندسوه من سياسات نصب واحتيال...

وكما قال نظيف الكفّ #طلال_أرسلان مع #ميشال_عون.. #الرئيس_القوي... القوي بالحقّ في وجه باطلكم... لا خوف على #لبنان."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout