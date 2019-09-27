جاد حيدر: أصبح الفجور تجاه مقام الرئاسة الأولى أمراً عادياً لدى بعض صغار النفوس والعقول

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كتب مدير الاعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر عبر صفحته على فايسبوك:

"أصبح الفجور تجاه مقام الرئاسة الأولى أمراً عادياً لدى بعض صغار النفوس والعقول.. هم مقتنعون بأنّ أزمتنا اليوم هي أزمة سنة.. أو أزمة ثلاث سنوات...

المشكلة في نظرهم هي مشكلة عهد أو شخص...

هم أنفسهم.. أتباع أرباب الفساد في لبنان... أتباع من استباحوا اقتصاد وطننا وماليته ونقده 40 سنة...

هم أنفسهم أتباع من بنوا القصور وجمعوا ثروات لا تأكلها النيران... نيران حقدهم...

هم أتباع من عشّشوا وزرعوا وطمروا في جذور الأرض والتربة والوطن... ومؤسسات الوطن... فساداً ما بعده فساد...

هم أنفسهم أتباع من تملّكوا القصور في عواصم العالم... وشركات في عدد كبير من البلدان...

هم أنفسهم... أوقح البشر... وقاحتهم تدرّس للأجيال...

مهما رفعتم من منسوب الوقاحة.. والفجور.. والكذب.. والإشاعات...

الحقيقة كعين الشّمس... لن يخفيها أحد...

نحن نعيش اليوم ما اقترفت أيدي زعمائكم أرباب الفساد والإفساد المعروفين للصغير قبل الكبير..

نحن نحصد ما زرعوه وهندسوه من سياسات نصب واحتيال...

وكما قال نظيف الكفّ #طلال_أرسلان مع #ميشال_عون.. #الرئيس_القوي... القوي بالحقّ في وجه باطلكم... لا خوف على #لبنان."