في حراجل .. كبَل إبنته القاصر بالسلاسل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 26/09/2019، ورد اتصال هاتفي من مواطن الى فصيلة عيون السيمان في وحدة الدرك الإقليمي مفاده سماع أصوات استغاثة من داخل منزل في محلة حراجل. على الفور، توجهت دورية من الفصيلة الى المكان المشار اليه، ووجدت فتاة قاصر (مواليد عام 2002) محجوزة ومكبلة بسلاسل حديدية، فجرى تحريرها وتوقيف الوالد ويدعى:

ا. ب. (مواليد عام 1976، سوري)

باستماع الفتاة بحضور والدتها، أفادت بان والدها أقدم على تكبيلها بسلاسل حديدية واحتجزها بغرفة داخل المنزل، وضربها بواسطة عصا وكابل على جسدها لمنعها من الخروج. بالكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي أكد وجود اثار ضرب على جسد القاصر. باستماع الوالد، اعترف انه من خوفه على ابنته ولحمايتها من إمكانية ارتكاب أي عمل غير أخلاقي، أقدم على تكبيلها. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.