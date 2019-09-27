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منسّق عام قطاع الإنتشار يختتم زيارته الأفريقية بلقاء تلاميذ المدرسة اللبنانية

27
SEPTEMBER
2019
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 في ختام جولته الأفريقية، زار منسق عام قطاع الإنتشار في التبار الوطني الحر الدكتور مارك أنطوان زبال يرافقه القنصل العام في لاغوس السيد الياس نقولا وأمين سر القطاع السيد وائل طويلة والسيد وليد الهيبة منسّق أفريقيا وقياديين في التيّار الوطنيّ الحرّ – أفريقيا المدرسة اللبنانية، حيث استقبلهم مدير المدرسة السيد أكرم جبريل مرحباً وشارحاً بأن المدرسة اللبنانية في لاغوس تضمّ جنسيات مختلفة بالإضافة للبنانيين من نيجيريين، باكستانيين، سوريين، يتشاركون المنهج الواحد، ويتعرفون أكثر على لبنان، ثقافته وتاريخه، كما وتفاعل التلاميذ من مختلف الشُعَب مع أسئلة الوفد الزائر التي تمحورة حول معلومات عامة عن حبّ الوطن الأم لبنان. وختم المنسّق العام الدكتور زبّال زيارته متوجهاً للتلاميذ اللبنانيين: " أنتم مستقبل لبنان القوي، أكملوا تحصيلكم العلمي لتتمكنوا من خدمته بطريقة أفضل وحتى لو كنتم في الخارج، فالوطن بحاجة للجميع."
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