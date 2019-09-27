وزير البيئة عاد من نيويورك: العالم في سباق للحد من تغيّر المناخ

A + A -

عاد وزير البيئة فادي جريصاتي الى بيروت قبل ظهر اليوم بعد مشاركته في قمة تغيّر المناخ التي انعقدت في نيويورك حيث كانت مناسبة لاجراء عدد من اللقاءات على هامشها .

وقال وزير البيئة في تصريح " إن العالم اليوم في سباق للحد من تغيّر المناخ وتحقيق اهداف اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات، ولبنان على قدر حجمه لديه التزامات ومسؤوليات يجب التعاطي معها بكل جدية ولا يمكننا أن نطلب من المجتمع الدولي الوقوف الى جانبنا عندما تكون لدينا أزمة وألا نقوم بالتزاماتنا ".

اضاف " نحن في وزارتنا بموازنة 6 ملايين دولار من أكثر الوزارات التي يفترض بالمجتمع الدولي أن يقف الى جانبنا ويساعدنا ، والمجتمع الدولي مازال مؤمناً بنا إنما يريدنا أن نتحمّل مسؤولياتنا في مكان ما وأقلّه في موضوع النفايات لتطبيق خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات ".