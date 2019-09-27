اشكالات أدت الى 4 قتلى.. عملية نوعية دقيقة توقع بأحد أخطر المطلوبين!

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ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، ولاسيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية، والتي ظهرت نتائجها من خلال توقيف العشرات منهم بجرائم مختلفة.

وبنتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وأعمال الرصد والتعقب، وضمن عمليّة أمنيّة فائقة الدقّة، قامت قوّة من المجموعة بفرض طوق أمني في محلة التبانة ومداهمة منزل أحد أخطر المطلوبين والمتورط باِشكالات مختلفة أدّت الى سقوط أربعة قتلى، فأوقفته في منزله في المحلّة المذكورة بتاريخ 25/9/2019 ويدعى: أ. ع. (مواليد 1983/لبناني).

وقد تبيّن أنّه يوجد بحقه مذكرتي توقيف غيابيتين بجرم قتل، وبلاغ القاء قبض بجرم قتل عمداً، وخلاصتي حكم بجرم قتل ومقاومة رجال السلطة ونقل اسلحة وذخائر.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.